Степанова Баласанова Эмма Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степанов Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баласанов Гоня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баласанова Роксана
Отец ребёнка: Баласанов Гоня
Узбекистан, город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баласанов Рант
Отец ребёнка: Баласанов Гоня
Узбекистан, город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баласанов Левон
Отец ребёнка: Баласанов Гоня
Узбекистан, город Самарканд