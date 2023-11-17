Степанова Баласанова Эмма Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Баласанова Эмма Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанов Аркадий

Мать: Галкина Степанова Зоя Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баласанов Гоня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баласанова Роксана

Отец ребёнка: Баласанов Гоня

Узбекистан, город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баласанов Рант

Отец ребёнка: Баласанов Гоня

Узбекистан, город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баласанов Левон

Отец ребёнка: Баласанов Гоня

Узбекистан, город Самарканд
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