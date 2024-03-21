Новак Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новак Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новак Флегоний

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новак Михаил

Мать ребёнка: Новак Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новак) Анна

Мать ребёнка: Новак Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новак Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новак Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новак Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новак Валентина

Смерть
1964

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