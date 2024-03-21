Новак Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новак Флегоний
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новак Михаил
Мать ребёнка: Новак Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новак) Анна
Мать ребёнка: Новак Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новак Валентина
Смерть
1964