Ханина (Селихова) Вера Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1878
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.02.1879
Дочь: Татьяна Сильвестровна
Отец ребёнка: Ханин Селиверст Константинович
Рождение ребёнка
07.02.1880
Сын: Ханин Григорий Сильвестрович
Отец ребёнка: Ханин Селиверст Константинович
Рождение ребёнка
27.05.1882
Сын: Ханин Фёдор Сильвестрович
Отец ребёнка: Ханин Селиверст Константинович
Рождение ребёнка
22.10.1887
Отец ребёнка: Ханин Селиверст Константинович
Рождение ребёнка
18.05.1891
Дочь: Пелагея Сильвестровна
Отец ребёнка: Ханин Селиверст Константинович
Рождение ребёнка
18.05.1891
Сын: Ханин Николай Сильвестрович
Отец ребёнка: Ханин Селиверст Константинович
Работа или профессия
Неизвестно