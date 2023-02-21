Ханина (Селихова) Вера Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина (Селихова) Вера Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1878

Муж: Ханин Селиверст Константинович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.02.1879

Дочь: Татьяна Сильвестровна

Отец ребёнка: Ханин Селиверст Константинович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.02.1880

Сын: Ханин Григорий Сильвестрович

Отец ребёнка: Ханин Селиверст Константинович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.05.1882

Сын: Ханин Фёдор Сильвестрович

Отец ребёнка: Ханин Селиверст Константинович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.10.1887

Сын: Ханин Иван Сильвестрович

Отец ребёнка: Ханин Селиверст Константинович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.05.1891

Дочь: Пелагея Сильвестровна

Отец ребёнка: Ханин Селиверст Константинович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.05.1891

Сын: Ханин Николай Сильвестрович

Отец ребёнка: Ханин Селиверст Константинович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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