Подосинников Василий Игнатович Около 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Подосинников Василий Игнатович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1833, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1834

Отец
Подосинников Игнат ИвановичОколо 1797 г.р.
Мать
Подосинникова АнастасияОколо 1797 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Подосинников Игнат Иванович

Мать: Подосинникова Анастасия

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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