Подосинников Василий Игнатович
мужской, родился Около 1833, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1834
ОтецПодосинников Игнат ИвановичОколо 1797 г.р.
МатьПодосинникова АнастасияОколо 1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834