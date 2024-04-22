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Смиренникова Елена Матвеевна

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Место рождения

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

19.05.1895

Дата смерти

25.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1895

Отец: Матвей

Мать: Смиренникова Анна Дмитриевна

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Бракосочетание
11.08.1918

Муж: не указан

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.05.1919

Сын: Парамонов Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Парамонов Андрей Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Парамонов Борис Андреевич

Отец ребёнка: Парамонов Андрей Петрович

Смерть
25.08.1974
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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