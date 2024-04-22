Смиренникова Елена Матвеевна
Место рождения
Дата рождения19.05.1895
Дата смерти25.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1895
Отец: Матвей
Бракосочетание
11.08.1918
Рождение ребёнка
05.05.1919
Сын: Парамонов Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Парамонов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Парамонов Борис Андреевич
Отец ребёнка: Парамонов Андрей Петрович
Смерть
25.08.1974