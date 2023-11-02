Жданова Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданов Демьян Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жданов Демьян Антонович
д. Церковище Шиловичской волости Смоленской губернии?
Смерть
Неизвестно