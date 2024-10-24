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Чайка Анастасия Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Антон Максимович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Чайка Гавриил Антонович

Отец ребёнка: Чайка Антон Максимович

Рождение ребёнка
20.05.1887

Дочь: (Чайка) Елена Антоновна

Отец ребёнка: Чайка Антон Максимович

Рождение ребёнка
10.09.1889

Дочь: Проценко (Чайка) Феодора Антоновна

Отец ребёнка: Чайка Антон Максимович

Рождение ребёнка
22.04.1897

Дочь: Демьяненко (Чайка) Александра Антоновна

Отец ребёнка: Чайка Антон Максимович

Смерть
Неизвестно

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