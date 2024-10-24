Чайка Анастасия Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Чайка Антон Максимович
Рождение ребёнка
20.05.1887
Дочь: (Чайка) Елена Антоновна
Отец ребёнка: Чайка Антон Максимович
Рождение ребёнка
10.09.1889
Дочь: Проценко (Чайка) Феодора Антоновна
Отец ребёнка: Чайка Антон Максимович
Рождение ребёнка
22.04.1897
Дочь: Демьяненко (Чайка) Александра Антоновна
Отец ребёнка: Чайка Антон Максимович
Смерть
Неизвестно