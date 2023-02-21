Вшивцев Герасим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Обухова Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Городилова Анисия Герасимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Вшивцев Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Митрофановна
Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно