Вшивцев Герасим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Герасим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Вшивцев Андрей Васильевич

Мать: Вшивцева Марфа Степановна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Обухова Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Городилова Анисия Герасимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Вшивцев Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Митрофановна

Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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