Дорошенко Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко Сергей Петрович

Дорошенко Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1961

Отец: Дорошенко Петр Артемович

Мать: Евдокимова Дорошенко Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авлохова Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
11.07.1984

Дочь: Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.06.1987

Дочь: Дорошенко Мария Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.2000

Сын: Дорошенко Петр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.