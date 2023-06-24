Дорошенко Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1961
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1984
Дочь: Ведяшева Дорошенко Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1987
Дочь: Дорошенко Мария Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.2000
Мать ребёнка: не указана