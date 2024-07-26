Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна

Место рождения

Чаплинка, Дніпропетровська область

Дата рождения

05.12.1896

Дата смерти

26.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1896

Отец: Горбанев Александр Алексеев

Мать: Горбанева Настасья Ивановна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
?.11.1918

Сын: Юрченко Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Юрченко Николай Наумович

Борисовка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
03.05.1920

Сын: Юрченко Степан Николаевич

Отец ребёнка: Юрченко Николай Наумович

Борисовка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Юрченко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Юрченко Николай Наумович

Борисовка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
03.01.1928

Дочь: Мовьянова (Юрченко) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Юрченко Николай Наумович

Борисовка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Юрченко) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Юрченко Николай Наумович

Борисовка, Атбасарский район, Акмолинская область
Смерть
26.02.1973
Причина смерти: Инсульт

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