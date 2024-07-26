Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна
Место рождения
Дата рождения05.12.1896
Дата смерти26.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1896
Рождение ребёнка
?.11.1918
Сын: Юрченко Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Юрченко Николай Наумович
Рождение ребёнка
03.05.1920
Сын: Юрченко Степан Николаевич
Отец ребёнка: Юрченко Николай Наумович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Юрченко Николай Наумович
Рождение ребёнка
03.01.1928
Дочь: Мовьянова (Юрченко) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Юрченко Николай Наумович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Юрченко) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Юрченко Николай Наумович
Смерть
26.02.1973
Причина смерти: Инсульт