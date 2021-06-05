Бочаров Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочаров Виктор Степанович

Мать ребёнка: Бочарова (Сырникова) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова Антонина Степановна

Мать ребёнка: Бочарова (Сырникова) Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова (Сырникова) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1927

Дочь: Котляр (Бочарова) Нина Степановна

Мать ребёнка: Бочарова (Сырникова) Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно

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