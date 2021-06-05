Бочаров Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочаров Виктор Степанович
Мать ребёнка: Бочарова (Сырникова) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарова Антонина Степановна
Мать ребёнка: Бочарова (Сырникова) Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1927
Дочь: Котляр (Бочарова) Нина Степановна
Мать ребёнка: Бочарова (Сырникова) Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно