Максимов Иван Иванович
мужской, родился 23.12.1908
умер 02.12.1981
ОтецМаксимов Иван Павлович1888 г.р.
Дети
Кузьмина (Максимова) Павлина Ивановна20.08.1929 г.р.
Максимов Александр Иванович11.03.1934 г.р.Показать еще 4
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Рождение
23.12.1908
Отец: Максимов Иван Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1929
Дочь: Кузьмина (Максимова) Павлина Ивановна
Мать ребёнка: Максимова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
11.03.1934
Сын: Максимов Александр Иванович
Мать ребёнка: Максимова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
22.07.1936
Мать ребёнка: Максимова Анна Семеновна
Тума, Суздальский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1938
Мать ребёнка: Максимова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Максимов Николай Иванович
Мать ребёнка: Максимова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Будник (Максимова) Альбина Ивановна
Мать ребёнка: Максимова Анна Семеновна
Смерть
02.12.1981