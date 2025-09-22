Максимов Иван Иванович 23.12.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимов Иван Иванович

Автор
МК
Курашова М.

мужской, родился 23.12.1908

умер 02.12.1981

Отец
Максимов Иван Павлович1888 г.р.
Дети
Кузьмина (Максимова) Павлина Ивановна20.08.1929 г.р.
Максимов Александр Иванович11.03.1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1908

Отец: Максимов Иван Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1929

Дочь: Кузьмина (Максимова) Павлина Ивановна

Мать ребёнка: Максимова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
11.03.1934

Сын: Максимов Александр Иванович

Мать ребёнка: Максимова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
22.07.1936

Сын: Максимов Герман Иванович

Мать ребёнка: Максимова Анна Семеновна

Тума, Суздальский уезд, Владимирская губерния

Рождение ребёнка
28.09.1938

Сын: Максимов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Максимова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Максимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Максимова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Будник (Максимова) Альбина Ивановна

Мать ребёнка: Максимова Анна Семеновна

Смерть
02.12.1981

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