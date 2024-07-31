Гущин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Озорина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Озорина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 21.04.1948
Дочь: Клюшина (Озорина) Александра Александровна
Мать ребёнка: Озорина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно