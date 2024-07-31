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Гущин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озорина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озорина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 21.04.1948

Дочь: Клюшина (Озорина) Александра Александровна

Мать ребёнка: Озорина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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