Гамзюль Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамзюль Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Мариша
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Гамзюль Надежда Игнатьевна
Мать ребёнка: Мариша
Смерть
Неизвестно