Гамзюль Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамзюль Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамзюль Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Мариша

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Гамзюль Надежда Игнатьевна

Мать ребёнка: Мариша

Смерть
Неизвестно

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