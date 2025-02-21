Горшунов Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Горшунов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшунов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горшунова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горшунова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшунов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горшунова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горшунова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Горшунов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Горшунов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно