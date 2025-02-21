Горшунов Тимофей Иванович 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горшунов Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Горшунов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшунов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горшунова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшунов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горшунова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшунов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горшунова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горшунова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшунов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Горшунов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Горшунов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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