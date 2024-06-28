Минаев Нагимулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаев Нагимулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева Фавриза Ахатовна

Рождение ребёнка
19.03.1975

Сын: Минаев Наил Нагимуллович

Мать ребёнка: Минаева Фавриза Ахатовна

Рождение ребёнка
12.02.1978

Дочь: Загидуллина Гульнар Нагимулловна

Мать ребёнка: Минаева Фавриза Ахатовна

Смерть
Неизвестно

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