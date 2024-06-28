Минаев Нагимулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минаева Фавриза Ахатовна
Рождение ребёнка
19.03.1975
Мать ребёнка: Минаева Фавриза Ахатовна
Рождение ребёнка
12.02.1978
Дочь: Загидуллина Гульнар Нагимулловна
Мать ребёнка: Минаева Фавриза Ахатовна
Смерть
Неизвестно