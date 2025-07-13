Никитина-Чупрынина Елена Николаевна 07.07.1978 — найти родственников по фамилии на Familio

Никитина-Чупрынина Елена Николаевна

жен., род. 07.07.1978, Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Автор
ЕЧ
Чупрынина Е.
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Мать
25.03.1953
Ленино, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Отец
11.12.1953
Новая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
14.01.2023
Сын
14.03.2009
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Сын
30.10.2014
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Муж
12.08.1980
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Сестра
29.07.1976
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Сестра
12.03.1987
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

