Никитина-Чупрынина Елена Николаевна
жен., род. 07.07.1978, Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Мать
25.03.1953
Ленино, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Отец
11.12.1953
Новая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
14.01.2023
Сын
14.03.2009
Сын
30.10.2014
Муж
12.08.1980
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Сестра
29.07.1976
Сестра
12.03.1987