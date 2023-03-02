Селезнев (Бойко) Варвара Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев (Бойко) Варвара Трофимовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Скарлупина (Селезнев Селезнева) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

Рождение ребёнка
13.11.1862

Дочь: (Селезнев Селезнева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

Рождение ребёнка
15.11.1866

Дочь: (Селезнев Селезнева) Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

Рождение ребёнка
09.03.1869

Сын: Селезнев Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

Рождение ребёнка
29.11.1871

Дочь: (Селезнев Селезнева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Селезнев Иван Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

Рождение ребёнка
08.02.1873

Сын: Селезнев Федор Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

Рождение ребёнка
25.04.1875

Сын: Селезнев Василий Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

Рождение ребёнка
05.06.1877

Дочь: (Селезнев Селезнева) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

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