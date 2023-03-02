Селезнев (Бойко) Варвара Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Скарлупина (Селезнев Селезнева) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1862
Дочь: (Селезнев Селезнева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1866
Дочь: (Селезнев Селезнева) Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.03.1869
Сын: Селезнев Кондрат Иванович
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
29.11.1871
Дочь: (Селезнев Селезнева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1873
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
25.04.1875
Сын: Селезнев Василий Иванович
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.06.1877
Дочь: (Селезнев Селезнева) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович