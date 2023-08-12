Костромина (Черменская) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1917
Дата смерти06.03.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленская (Костромина) Алла Петровна
Отец ребёнка: Костромин Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1949
Сын: Костромин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Костромин Петр Михайлович
Смерть
06.03.1982