Костромина (Черменская) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Черменская) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1917

Дата смерти

06.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1917

Отец: Черменский Владимир Ефимович

Мать: Черменская Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленская (Костромина) Алла Петровна

Отец ребёнка: Костромин Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
20.08.1949

Сын: Костромин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Костромин Петр Михайлович

Смерть
06.03.1982

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