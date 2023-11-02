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Николай
Николай
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.11.1917
Пол
Мужской
Отец
1-ый муж
Мать
Паньшина (Глазунова) Мария Михайловна
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1917
Отец:
1-ый муж
Мать:
Паньшина Мария Михайловна
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