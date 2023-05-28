Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Николаевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.11.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1860 г.р.

Мать

До 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1876 ст.

Отец: Николай Богданович

Мать: Ксения Фоминична

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.11.1876 Чермы Иван Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович мать жена Ксения Фомина Чермы крестьянин Мирон Фомич Задубье жена Анастасия Богдановна https://ww... Показать все
Смерть
Неизвестно

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