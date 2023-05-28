Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1876 ст.
Отец: Николай Богданович
Мать: Ксения Фоминична
Афанасьевская церковь 07.11.1876 Чермы Иван Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович мать жена Ксения Фомина Чермы крестьянин Мирон Фомич Задубье жена Анастасия Богдановна https://ww... Показать все
Смерть
Неизвестно