Машковцева Галина Владимировна
Место рождениягород Казань
Дата рождения22.09.1920
Дата смерти18.02.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пучков Михаил Алексеевич
Смерть
18.02.2014