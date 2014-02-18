Машковцева Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машковцева Галина Владимировна

Место рождения

город Казань

Дата рождения

22.09.1920

Дата смерти

18.02.2014

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1920

Отец: Машковцев Владимир Андреевич

Мать: Машковцева (Скворцова) Ольга Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
10.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пучков Михаил Алексеевич

Смерть
18.02.2014

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