Schmidt (Pierson Of Balmadis) Charlotte Dorothea
Место рожденияRiga, Kurland, Latvia, USSR
Дата рождения04.01.1784
Дата смерти01.04.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.1799
Отец ребёнка: Schmidt Johann Reinhold
Pernau, Livland, Estonia
Бракосочетание
21.08.1810
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
05.07.1811
Отец ребёнка: Schmidt Johann Reinhold
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Смерть
01.04.1813
of Pernau, Livland, Estonia