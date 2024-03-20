Schmidt (Pierson Of Balmadis) Charlotte Dorothea — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schmidt (Pierson Of Balmadis) Charlotte Dorothea

Место рождения

Riga, Kurland, Latvia, USSR

Дата рождения

04.01.1784

Дата смерти

01.04.1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
31.01.1799

Сын: Schmidt Hans Diedrich

Отец ребёнка: Schmidt Johann Reinhold

Pernau, Livland, Estonia
Бракосочетание
21.08.1810

Муж: Schmidt Johann Reinhold

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
05.07.1811

Сын: Schmidt Johann Reinhold

Отец ребёнка: Schmidt Johann Reinhold

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Смерть
01.04.1813
of Pernau, Livland, Estonia
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