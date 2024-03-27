Садретдинов Хайрулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинов Хайрулла

Место рождения

СССР

Дата рождения

05.10.1917

Дата смерти

02.02.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.02.1978
Похороны
Неизвестно

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