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Ермоленко Петр Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1869 ст.

Отец: Ермоленко Кондратий Харитонович

Мать: Ермоленко Фекла Онисимовна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ермоленко Василий Петрович

Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ермоленко Феодосий Петрович

Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ермоленко Иван Петрович

Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ермоленко Лукьян Петрович

Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ермоленко Петр Петрович

Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ермоленко Григорий Петрович

Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Татьяна Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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