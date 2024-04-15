Ермоленко Петр Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1869 ст.
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ермоленко Василий Петрович
Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ермоленко Феодосий Петрович
Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ермоленко Лукьян Петрович
Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ермоленко Григорий Петрович
Мать ребёнка: Ермоленко Татьяна Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно