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Лимачева Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1949

Отец: Корниенко Иван Ефимович

Мать: Морозова Ольга Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимачев Александр Валентинович

Рождение ребёнка
12.12.1970

Сын: Лимачев Глеб Александрович

Отец ребёнка: Лимачев Александр Валентинович

Рождение ребёнка
31.07.1985

Сын: Лимачев Александр Александрович

Отец ребёнка: Лимачев Александр Валентинович

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