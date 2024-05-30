Лимачева Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1949
Отец: Корниенко Иван Ефимович
Мать: Морозова Ольга Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1970
Сын: Лимачев Глеб Александрович
Отец ребёнка: Лимачев Александр Валентинович
Рождение ребёнка
31.07.1985
Сын: Лимачев Александр Александрович
Отец ребёнка: Лимачев Александр Валентинович