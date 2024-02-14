Шамсижамал
Место рожденияс. Уразовка Нижегородской губ.Сергачского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1879
Дочь: (Тавлиханова) Зулейха
Отец ребёнка: Давлетханов Тавлихан
Рождение ребёнка
15.02.1881
Дочь: (Тавлиханова) Марьям
Отец ребёнка: Давлетханов Тавлихан
Рождение ребёнка
18.09.1883
Дочь: Ainetdin (Taülihan) Fereha
Отец ребёнка: Давлетханов Тавлихан
Смерть
Неизвестно