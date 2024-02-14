Шамсижамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсижамал

Место рождения

с. Уразовка Нижегородской губ.Сергачского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1879

Дочь: (Тавлиханова) Зулейха

Отец ребёнка: Давлетханов Тавлихан

Рождение ребёнка
15.02.1881

Дочь: (Тавлиханова) Марьям

Отец ребёнка: Давлетханов Тавлихан

Рождение ребёнка
18.09.1883

Дочь: Ainetdin (Taülihan) Fereha

Отец ребёнка: Давлетханов Тавлихан

Смерть
Неизвестно

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