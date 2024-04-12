Баев Сидор Васильев
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Баев Василий Прокопьев
Мать: Баева Апроксинья
11 лет в 1812, 29 лет в 1834 г. РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
14.02.1829
14 февраля 1829 года Шатровской волости села Камышевского деревни ожогиной крестьянский сын Сидор Васильев Баев первым браком Терсюцкой волости села Камышевского с крестьянской дочерью девицей Вассой ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баева Васса Ефимова
Смерть
Неизвестно