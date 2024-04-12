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Баев Сидор Васильев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Баев Василий Прокопьев

Мать: Баева Апроксинья

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 лет в 1812, 29 лет в 1834 г. РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
14.02.1829

Жена: не указана

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
14 февраля 1829 года Шатровской волости села Камышевского деревни ожогиной крестьянский сын Сидор Васильев Баев первым браком Терсюцкой волости села Камышевского с крестьянской дочерью девицей Вассой ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баева Васса Ефимова

Смерть
Неизвестно
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