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Петина Дарья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1899

Дочь: (Петина) Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Петин Иван Степанов

Богословка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
(ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1103, стр. 16 Той же деревни крестьяне: Иванъ Евлампiевъ Петинъ и Татьяна Кузьмина Фокина.
Смерть
Неизвестно

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