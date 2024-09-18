Петина Дарья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1899
Дочь: (Петина) Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Петин Иван Степанов
Богословка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
(ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1103, стр. 16 Той же деревни крестьяне: Иванъ Евлампiевъ Петинъ и Татьяна Кузьмина Фокина.
Смерть
Неизвестно