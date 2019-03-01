Занина (Журбина) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина (Журбина) Ирина Викторовна

Место рождения

г. Курск

Дата рождения

01.10.1953

Дата смерти

01.03.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
Неизвестно
высшее
Бракосочетание
?.03.1975

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
?.06.2006

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.03.2019
Похороны
Неизвестно

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