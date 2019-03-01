Занина (Журбина) Ирина Викторовна
Место рожденияг. Курск
Дата рождения01.10.1953
Дата смерти01.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
высшее
Бракосочетание
?.03.1975
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
?.06.2006
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.03.2019
Похороны
Неизвестно