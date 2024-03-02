федор иванов
Место рождениядеревня поречье кудеверской волости
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ирина гуриева
Рождение ребёнка
1889
Дочь: ольга федорова
Мать ребёнка: ирина гуриева
Рождение ребёнка
1895
Сын: иван федоров
Мать ребёнка: ирина гуриева
Рождение ребёнка
1901
Сын: яков федоров
Мать ребёнка: ирина гуриева
Рождение ребёнка
1906
Дочь: мария федорова
Мать ребёнка: ирина гуриева
Смерть
Неизвестно