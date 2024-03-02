федор иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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федор иванов

Место рождения

деревня поречье кудеверской волости

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ирина гуриева

Рождение ребёнка
1889

Дочь: ольга федорова

Мать ребёнка: ирина гуриева

Рождение ребёнка
1895

Сын: иван федоров

Мать ребёнка: ирина гуриева

Рождение ребёнка
1901

Сын: яков федоров

Мать ребёнка: ирина гуриева

Рождение ребёнка
1906

Дочь: мария федорова

Мать ребёнка: ирина гуриева

Смерть
Неизвестно

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