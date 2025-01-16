Сульженков Семён Петрович 29.08.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сульженков Семён Петрович

Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

29.08.1844

Дата смерти

19.07.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1844

Отец: Шульженко Пётр Фёдорович

Мать: Сульженкова (Слепченко) Гликерия Федотовна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
18.01.1863

Жена: Сульженкова (Козорезова) Параскева Семёновна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.06.1864

Сын: Сульженков Евсевий Семёнович

Мать ребёнка: Сульженкова (Козорезова) Параскева Семёновна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.09.1866

Сын: Сульженков Феоктист Семёнович

Мать ребёнка: Сульженкова (Козорезова) Параскева Семёновна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.02.1869

Дочь: (Сульженкова) Агапия Семёновна

Мать ребёнка: Сульженкова (Козорезова) Параскева Семёновна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.10.1870

Дочь: (Сульженкова) Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Сульженкова (Козорезова) Параскева Семёновна

Рождение ребёнка
06.08.1873

Дочь: Тарасенкова (Сульженкова) Васса Семёновна

Мать ребёнка: Сульженкова (Козорезова) Параскева Семёновна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.03.1884

Сын: Сульженков Василий Семёнович

Мать ребёнка: Сульженкова (Козорезова) Параскева Семёновна

Нижнеозёрная, Оренбургская губерния
Смерть
19.07.1909
Наследовский поселок

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