Сульженков Семён Петрович
Место рождения
Дата рождения29.08.1844
Дата смерти19.07.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1844
Бракосочетание
18.01.1863
Рождение ребёнка
21.06.1864
Сын: Сульженков Евсевий Семёнович
Мать ребёнка: Сульженкова (Козорезова) Параскева Семёновна
Рождение ребёнка
01.09.1866
Сын: Сульженков Феоктист Семёнович
Мать ребёнка: Сульженкова (Козорезова) Параскева Семёновна
Рождение ребёнка
08.02.1869
Дочь: (Сульженкова) Агапия Семёновна
Мать ребёнка: Сульженкова (Козорезова) Параскева Семёновна
Рождение ребёнка
06.10.1870
Дочь: (Сульженкова) Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Сульженкова (Козорезова) Параскева Семёновна
Рождение ребёнка
06.08.1873
Дочь: Тарасенкова (Сульженкова) Васса Семёновна
Мать ребёнка: Сульженкова (Козорезова) Параскева Семёновна
Рождение ребёнка
04.03.1884
Сын: Сульженков Василий Семёнович
Мать ребёнка: Сульженкова (Козорезова) Параскева Семёновна
Нижнеозёрная, Оренбургская губерния
Смерть
19.07.1909
Наследовский поселок