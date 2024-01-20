Щёголев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щёголева) Сестра 2
Мать ребёнка: Мама Василия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щёголева) Сестра 1
Мать ребёнка: Мама Василия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щёголев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Мама Василия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мама Василия
Смерть
Неизвестно