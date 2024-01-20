Щёголев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩёголев Алексей

Щёголев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щёголева) Сестра 2

Мать ребёнка: Мама Василия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щёголева) Сестра 1

Мать ребёнка: Мама Василия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щёголев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Мама Василия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мама Василия

Смерть
Неизвестно

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