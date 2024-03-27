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Гайша Мухаметзян Кызы

Место рождения

Большие Атряси Апастовского района РТ

Дата рождения

03.06.1898

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1898

Отец: Мухаметзян Гафуров

Мать: Хамденися Тагирова

Большие Атряси Апастовского района РТ
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Назира Залялетдин Кызы

Отец ребёнка: Залялетдин Фаттахетдин Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залялетдин Фаттахетдин Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залялетдин Фаттахетдин Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1998
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