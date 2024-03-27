Гайша Мухаметзян Кызы
Место рожденияБольшие Атряси Апастовского района РТ
Дата рождения03.06.1898
Дата смерти1998
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1898
Отец: Мухаметзян Гафуров
Мать: Хамденися Тагирова
Большие Атряси Апастовского района РТ
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Назира Залялетдин Кызы
Отец ребёнка: Залялетдин Фаттахетдин Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залялетдин Фаттахетдин Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залялетдин Фаттахетдин Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1998