Королева (Козлова) Надежда Андреевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1909
Рождение ребёнка
06.10.1932
Дочь: Королева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Королев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.03.1936
Дочь: Тихомирова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Королев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Королев Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно