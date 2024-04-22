Королева (Козлова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Козлова) Надежда Андреевна

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Место рождения

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.09.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1909

Отец: Козлов Андрей Григорьевич

Мать: Козлова Анна Александровна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1932

Дочь: Королева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Королев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.03.1936

Дочь: Тихомирова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Королев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Королев Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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