Гульбе Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гульбе Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Гульбе Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гульбе Владимир
Рождение ребёнка
08.03.1980
Сын: Гульбе Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Гульбе Владимир
Смерть
Неизвестно