Хилинский Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХилинский Емельян

Хилинский Емельян

Место рождения

Шаулиха, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаулиха, Черкаська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Хилинский Тимофей

Мать ребёнка: Хилинский (Хилинский) Акулина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Хилинский Прокип

Мать ребёнка: Хилинский (Хилинский) Акулина Спиридоновна

Рождение ребёнка
С 1910

Сын: Хилинский Игнат

Мать ребёнка: Хилинский (Хилинский) Акулина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Хилинский) Анна

Мать ребёнка: Хилинский (Хилинский) Акулина Спиридоновна

Шаулиха, Черкаська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.