Хилинский Емельян
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Хилинский Тимофей
Мать ребёнка: Хилинский (Хилинский) Акулина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Хилинский Прокип
Мать ребёнка: Хилинский (Хилинский) Акулина Спиридоновна
Рождение ребёнка
С 1910
Сын: Хилинский Игнат
Мать ребёнка: Хилинский (Хилинский) Акулина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Хилинский) Анна
Мать ребёнка: Хилинский (Хилинский) Акулина Спиридоновна