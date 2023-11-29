Ерёмина (Пронина) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения20.03.1968
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1968
Бракосочетание
06.11.1986
Рождение ребёнка
04.02.1987
Дочь: Васильева (Ерёмина) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ерёмин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
18.07.1988
Отец ребёнка: Ерёмин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
09.03.1992
Отец ребёнка: Ерёмин Василий Владимирович