Ерёмина (Пронина) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрёмина (Пронина) Валентина Петровна

Ерёмина (Пронина) Валентина Петровна

Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

20.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1968

Отец: Пронин Пётр .....

Мать: Пронина (Моисеева) Нина Кузьминична

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
06.11.1986

Муж: Ерёмин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
04.02.1987

Дочь: Васильева (Ерёмина) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ерёмин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
18.07.1988

Сын: Ерёмин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ерёмин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
09.03.1992

Сын: Ерёмин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Ерёмин Василий Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.