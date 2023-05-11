Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1880

Отец: Дмитрий Матвеевич

Мать: Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
04.11.1905

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Смелков Игнатий Фёдорович

Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Смелков Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Смелков Игнатий Фёдорович

Тихвинский уезд, Обринская волость, деревня Патриково
Смерть
Неизвестно
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