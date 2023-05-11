Параскева Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1880
Отец: Дмитрий Матвеевич
Мать: Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
04.11.1905
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Смелков Игнатий Фёдорович
Рождение ребёнка
16.03.1908
Сын: Смелков Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Смелков Игнатий Фёдорович
Тихвинский уезд, Обринская волость, деревня Патриково
Смерть
Неизвестно