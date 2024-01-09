Алена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Нестерова
Отец ребёнка: Нестер Федоров
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Прасковья Нестерова
Отец ребёнка: Нестер Федоров
Рождение ребёнка
1809
Сын: Андрей Несторов
Отец ребёнка: Нестер Федоров
Рождение ребёнка
1816
Сын: Никифор Нестеров
Отец ребёнка: Нестер Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестер Федоров
Смерть
Неизвестно