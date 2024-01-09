Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Нестерова

Отец ребёнка: Нестер Федоров

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Прасковья Нестерова

Отец ребёнка: Нестер Федоров

Рождение ребёнка
1809

Сын: Андрей Несторов

Отец ребёнка: Нестер Федоров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Никифор Нестеров

Отец ребёнка: Нестер Федоров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестер Федоров

Смерть
Неизвестно
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