Вязников Севостьян Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязников Севостьян Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Вязников Трофим Васильевич

Мать: Акулина Даниловна

Рождение ребёнка
10.06.1851

Сын: Вязников Анфиноген Севостьянович

Мать ребёнка: Вязникова Фёкла Семёновна

с. Вторые Левые Ламки, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вязникова Фёкла Семёновна

Смерть
Неизвестно
с. Вторые Левые Ламки, Тамбовская область
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