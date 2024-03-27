Вязников Севостьян Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Вязников Трофим Васильевич
Мать: Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
10.06.1851
Сын: Вязников Анфиноген Севостьянович
Мать ребёнка: Вязникова Фёкла Семёновна
с. Вторые Левые Ламки, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с. Вторые Левые Ламки, Тамбовская область