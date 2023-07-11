Сперанский Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1880
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Сперанский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви Св. Апостолов Петра и Павла
Место жительства
Неизвестно
Кунесть, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Псковская губ.,Гдовский уезд, с. Кунестье
Смерть
1880