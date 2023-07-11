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Сперанский Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Сперанский Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сперанская Надежда Захаровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви Св. Апостолов Петра и Павла
Место жительства
Неизвестно
Кунесть, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Псковская губ.,Гдовский уезд, с. Кунестье
Смерть
1880
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