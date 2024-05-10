Долгодворов Алексей? Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгодворов Алексей? Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Долгодворов Петр Косьминович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгодворов Михаил? Алексеевич

Мать ребёнка: Долгодворова (Могильникова-Вероятно) Елизавета Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгодворова (Могильникова-Вероятно) Елизавета Гавриловна

Рождение ребёнка
12.07.1910

Сын: Долгодворов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Долгодворова (Могильникова-Вероятно) Елизавета Гавриловна

Александровка, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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