Долгодворов Алексей? Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Долгодворов Петр Косьминович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1910
Сын: Долгодворов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Долгодворова (Могильникова-Вероятно) Елизавета Гавриловна
Александровка, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно