Хохулина (Демидова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохулина (Демидова) Людмила Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.11.1953

Пол

Женский

Отец

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Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Демидова (Ермолова) Галина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохулин Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.02.1984

Дочь: Хохулина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Хохулин Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва

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