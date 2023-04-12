Якимов Николай Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Николай Степанов

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1887 г.р.
1890 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якимов Степан Дмитриев

Мать: Настасья Ильина

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1887

Сын: Афонасий Николаев

Мать ребёнка: Дарья Никифорова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1890

Сын: Кузьма Николаев

Мать ребёнка: Дарья Никифорова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Никифорова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Никифорова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Никифорова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагия Николаева

Мать ребёнка: Дарья Никифорова

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Никифорова

Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
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