Якимов Николай Степанов
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якимов Степан Дмитриев
Мать: Настасья Ильина
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1887
Сын: Афонасий Николаев
Мать ребёнка: Дарья Никифорова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1890
Сын: Кузьма Николаев
Мать ребёнка: Дарья Никифорова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагия Николаева
Мать ребёнка: Дарья Никифорова
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Никифорова
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя