(Зеленецкая) Надежда Сергеевна 04.08.1864 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Зеленецкая) Надежда Сергеевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 04.08.1864 ст., Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

умерла Неизвестно

Мать
Зеленецкая Александра ИпполитоваНеизвестно г.р.
Отец
Зеленецкий Сергей НикитичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1864 ст.

Отец: Зеленецкий Сергей Никитич

Мать: Зеленецкая Александра Ипполитова

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996S-SQDJ

Крещение
07.08.1864 ст.
Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996S-SQDJ?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6TBG-SFXX&action=view&cc=5000050&lang=ru&groupId=

Смерть
Неизвестно

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