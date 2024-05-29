Чадов Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грибанова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
22.10.1948
Дочь: Чадова Алевтина Яковлевна
Мать ребёнка: Грибанова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
14.07.1950
Мать ребёнка: Грибанова Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно