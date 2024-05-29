Чадов Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чадов Яков Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибанова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
22.10.1948

Дочь: Чадова Алевтина Яковлевна

Мать ребёнка: Грибанова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
14.07.1950

Сын: Чадов Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Грибанова Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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