Туганов Бата Цавтдиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туганов Цавтди
Мать: Туганова Джан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туганова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Созоруко Батаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно