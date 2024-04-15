Пархоменко Архип Трофимович
Место рождения
Дата рождения05.03.1888 ст.
Дата смерти12.10.1895 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1888 ст.
Крещение
05.03.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
12.10.1895 ст.
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRS7?i=47&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
13.10.1895 ст.
на приходском кладбище