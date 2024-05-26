Никишина (Кудрицкая) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишина (Кудрицкая) Мария Алексеевна

Никишина (Кудрицкая) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1890

Муж: Никишин Виктор Никитин

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Никишин Иван Викторович

Отец ребёнка: Никишин Виктор Никитин

Рождение ребёнка
01.11.1892

Дочь: Никишина Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Никишин Виктор Никитин

Рождение ребёнка
1895

Сын: Никишин Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Никишин Виктор Никитин

Рождение ребёнка
02.08.1897

Сын: Никишин Стефан Викторович

Отец ребёнка: Никишин Виктор Никитин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.