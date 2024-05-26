Никишина (Кудрицкая) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1890
Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Никишин Виктор Никитин
Рождение ребёнка
01.11.1892
Дочь: Никишина Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Никишин Виктор Никитин
Рождение ребёнка
1895
Сын: Никишин Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Никишин Виктор Никитин
Рождение ребёнка
02.08.1897
Сын: Никишин Стефан Викторович
Отец ребёнка: Никишин Виктор Никитин
Смерть
Неизвестно